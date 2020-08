Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: γιατί αποφασίστηκε η χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας για τις αναμενόμενες διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα και το «σχέδιο Πισσαρίδη».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η χρήση προστατευτικής μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, οι επιβάτες των πλοίων να συνωστίζονται στους εξωτερικούς χώρους και το εσωτερικό να είναι σχεδόν άδειο, ενώ δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις που διοργανώνονται πάρτι στα καταστρώματα κι ως εκ τούτου κρίθηκε επιβεβλημένο το μέτρο της χρήσης προστατευτικής μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους.

Ο κ. Πλακιωτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη τήρησης των περιοριστικών μέτρων και την «ατομική ευθύνη».

Ερωτηθείς για τις αλλαγές στην πληρότητα των πλοίων και την κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση στο θέμα αυτό, απάντησε ότι η πολιτική του υπουργείου αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται μετά από τος εισηγήσεις των επιστημόνων.

Ο κ. Πλακιωτάκης μιλώντας στη συνέχεια για άλλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, τόνισε ότι ο ανασχηματισμός και οι διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα που αναμένονται, είναι αποκλειστική ευθύνη και προνόμιο του Πρωθυπουργού.

Σε ότι αφορά το «σχέδιο Πισσαρίδη», έκανε λόγο για ευκαιρία ανασυγκρότησης των οικονομικών της χώρας με την αξιοποίηση των 72 δις που θα λάβει η χώρα μας από την ΕΕ τα επόμενα χρόνια, μετά την επιτυχημένη διαπραγμάτευση από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.