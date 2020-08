Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: επιστροφή Τσιόδρα στην ενημέρωση

Μαζί με τον Χαρδαλία θα ενημερώσουν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου για όλες τις εξελίξεις της πανδημίας.

Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον COVID-19, επανέρχεται σήμερα στην ενημέρωση για την πανδημία, μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες.

Όπως ανακοινώθηκε, μαζί με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, θα ενημερώσουν για τις εξελίξεις με συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν, στις 18:00, στο Υπουργείο Υγείας.