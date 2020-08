Πολιτική

Μαξίμου: βελτιώσεις σε ένα ήδη επιτυχημένο κυβερνητικό σχήμα

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι οι μικρές βελτιωτικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, δεν αλλάζουν την πολιτική του κατεύθυνση.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας τις αλλαγές μικρής έκτασης που ανακοινώθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, τονίζουν ότι «ύστερα από έναν χρόνο έντονης και αποδοτικής λειτουργίας -διάστημα μεστό από κρίσιμα γεγονότα και αδιαμφισβήτητες εθνικές επιτυχίες- ο Πρωθυπουργός προχώρησε στη συμπλήρωση ορισμένων κενών στο κυβερνητικό σχήμα το οποίο παραμένει σταθερό ως προς τον αριθμό και την πολιτική του κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, παρακολουθώντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της συγκυρίας, η κυβέρνηση τονίζει - και σε επίπεδο διάταξης - το ειδικό ενδιαφέρον της σε τομείς που αφορούν το παρόν και το μέλλον: Οικονομία, Ανάπτυξη, Υγεία, Εργασία και Περιβάλλον. Εκεί εντοπίζονται οι λειτουργικές βελτιώσεις που αποφασίστηκαν».

Όπως επισημαίνουν στη συνέχεια οι ίδιες πηγές, «Έκφραση των παραπάνω επιλογών αποτελούν:

- Η αναβάθμιση των υφυπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης σε αναπληρωτές υπουργούς.

- Η κάλυψη των κενών θέσεων υφυπουργού στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Εργασίας.

- Η ενίσχυση του υπουργείου Υγείας με έναν ακόμη υφυπουργό.

Οι λόγοι των πρωτοβουλιών είναι προφανείς: Η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων κοινοτικών πόρων δίνουν ισχυρό ρόλο στα χαρτοφυλάκια Οικονομικών και Ανάπτυξης. Όπως και η υγειονομική κρίση, ταυτόχρονα με το σχέδιο για ένα νέο ΕΣΥ, οδηγούν στην οργανωτική τόνωση του υπουργείου Υγείας. Ενώ είναι σαφές πως δεν θα μπορούσε να μην συμπληρωθεί το επιτελείο του υπουργείου Εργασίας, όταν κυβερνητική προτεραιότητα ήταν και είναι η Απασχόληση κι οι νέες θέσεις εργασίας».

Πάντα οι ίδιες πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, συμπληρώνουν πως σε «ό,τι αφορά τον χαρακτήρα αυτών των βελτιωτικών κινήσεων, είναι σαφές ότι και σε αυτήν την περίπτωση αποτυπώνεται η πάγια αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη: Επιλογές προσώπων από τη Βουλή και από την κοινωνία. Διαφορετικών ηλικιών και εμπειρίας. Και με γνώμονα τις ικανότητες και τη διάθεση για προσφορά, ανεξάρτητα από ιδεολογικές καταβολές.

Οι δυνάμεις αναδιατάσσονται, λοιπόν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Άλλωστε τέτοιου τύπου οργανωτικές αναδιατάξεις στην κυβέρνηση έγιναν και κατά το παρελθόν, είτε με την συγκρότηση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε με τον ορισμό υφυπουργού Άμυνας με ειδικές αρμοδιότητες.

Πρόκειται για βελτιωτική αναπροσαρμογή ενός ήδη επιτυχημένου κυβερνητικού σχήματος. Πρόκειται για έμπρακτη απόδειξη της ευελιξίας που χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό που αναδιατάσσει την κυβερνητική ομάδα για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις».