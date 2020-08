Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: δεκάδες κρούσματα από τον γάμο στην Αλεξανδρούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τη Γερμανία ήρθε για τον γάμο η κοπέλα από την οποία ξεκίνησε η μετάδοση του ιού.

Στα 29 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, από τον γάμο που έγινε στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Thesstoday.gr, εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός αριθμός των κρουσμάτων θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο, καθώς και τα 200-250 άτομα που παραβρέθηκαν στον γάμο, θα υποβληθούν σε τεστ.

Από την Γερμανία ήρθε η κοπέλα που ήταν το πρώτο κρούσμα στον γάμο, η οποία δεν παρουσιάζει σοβαρά συμπτώματα και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η ίδια δεν αισθανόταν καλά και πήγε σπίτι της μετά το μυστήριο και δεν παρευρέθηκε στο γλέντι του γάμου το οποίο έγινε σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη.

Την Κυριακή μετέβη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και διαγνώστηκε θετική και άμεσα ενημέρωσε ανθρώπους που είχε έρθει σε επαφή.