Μεταναστευτικό: νέα διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητας των αιτούντων διεθνή προστασία

«Απαραίτητη η εξακρίβωση της πραγματικής ηλικίας του αιτούντος, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις καταχρηστικής χρήσης των σχετικών προγραμμάτων», δήλωσε ο Μηταράκης.

Τη δυνατότητα διαπίστωσης της ανηλικότητας των αιτούντων διεθνή προστασία στα έξι Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε όλες τις δομές φιλοξενίας που υπάρχουν ανά την επικράτεια, προβλέπει η απόφαση των Υπουργών Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «Η νέα διαδικασία που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, έχει ενσωματώσει τα διεθνή πρότυπα διαπίστωσης της ανηλικότητας όπως αυτά τα προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EASO).

Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει μεταξύ άλλων, ότι εάν υπάλληλος των αρμοδίων αρχών Υποδοχής και Ασύλου αμφιβάλλει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας για την ανηλικότητα υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον είτε τον Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης, είτε τον διοικητή της Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας, είτε τον διοικητή της ΥΠ.Υ.Τ., είτε τον διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, οι οποίοι με αιτιολογημένη απόφασή τους υποχρεούνται να διατάξουν την παραπομπή του προσώπου αυτού σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.

Το όργανο που διατάσσει την παραπομπή λειτουργεί ως συντονιστής της διαδικασίας.

Επίσης, τη δυνατότητα της ενημέρωσης των αρμοδίων διοικητικών αρχών, έχει και ο υπάλληλος οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για την προστασία ανηλίκων, όπως είναι η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιος Εισαγγελέας για το διορισμό εκπροσώπου ή επιτρόπου του ασυνόδευτου ανηλίκου.

Η διαπίστωση της ηλικίας πραγματοποιείται από το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή της Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, όπου φιλοξενείται ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ή των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Η παραπομπή γίνεται με κριτήριο την ευχερέστερη, ακριβέστερη και ταχύτερη διαπίστωση της ηλικίας.

Η κοινή υπουργική απόφαση ορίζει ρητά τη διαδικασία του προσδιορισμού της ηλικίας του αιτούντος διεθνούς προστασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επισημαίνει ότι αποκλείονται από τη διενέργεια της προβλεπόμενης ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα ή τη στέγαση των προσώπων των οποίων η ηλικία αμφισβητείται.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι γνωματεύσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και η διοικητική πράξη προσδιορισμού της ηλικίας κοινοποιούνται στον υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος, εφόσον θίγεται από αυτή, μπορεί μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της να ασκήσει προσφυγή κατ’ αυτής ενώπιον του οργάνου που την εξέδωσε».

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ Νότης Μηταράκης δήλωσε σχετικά, «Η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα για την Ευρώπη και τη χώρα μας. Για τη βέλτιστη προστασία είναι απαραίτητη η εξακρίβωση της πραγματικής ηλικίας του αιτούντος, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις καταχρηστικής χρήσης των σχετικών προγραμμάτων».