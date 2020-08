Κοινωνία

Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την ανέλκυση του ναυαγίου του “Εξπρές Σάμινα”

Ευρεία σύσκεψη στην Πάρο υπό την προεδρία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη.

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Πάρο υπό την προεδρία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη και με την συμμετοχή του δημάρχου Πάρου, Μάρκου Κωβαίου, του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργου Λεονταρίτη, του αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πάρου, Κωνσταντίνου Μπίζα και άλλων τοπικών παραγόντων, στην διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το θέμα της ανέλκυσης του ναυαγίου του «Εξπρές Σάμινα».

Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Φίλιππος Φόρτωμας, ο γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, η γενική γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Χριστιάνα Καλογήρου και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης.

Ο κ. Πλακιωτάκης μετά το πέρα της σύσκεψης δήλωσε: «Ήδη μετά από την άμεση κινητοποίηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Πάρου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απάντλησης των εναπομεινάντων πετρελαιοειδών στο ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα». Ταυτόχρονα δρομολογούμε τις διαδικασίες που προβλέπει ο Ν. 2881 για την ανέλκυση του ναυαγίου».