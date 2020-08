Κόσμος

Βηρυτός: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγουδιστής που κάνει καριέρα στον Λίβανο, σώθηκε σαν από θαύμα, καθώς ακυρώθηκε η συναυλία του στη Βηρυτό, λίγες ώρες πριν από τις εκρήξεις.