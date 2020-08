Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: ξεπέρασαν τους 50000 οι νεκροί

Το Μεξικό βρίσκεται στην τρίτη θέση της μακάβριας λίστας των θυμάτων της πανδημίας, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι κατέγραψε 819 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 6.590 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού έφθασε ως εδώ τους 50.517 νεκρούς επί συνόλου 462.690 μολύνσεων.

Η κυβέρνηση της χώρας η οποία υφίσταται το τρίτο βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία στον πλανήτη έχει τονίσει επανειλημμένα ότι οι μολύνσεις στη μεξικανική επικράτεια είναι πιθανόν πολύ περισσότερες στην πραγματικότητα από αυτές που έχουν επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις.