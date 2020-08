Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δημόπουλος: δεν υπάρχει άλλη λύση από την τήρηση των μέτρων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μίλησε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού και όλα όσα πρέπει να προσέξουμε.