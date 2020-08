Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: η Ελλάδα... χάνει μία ομάδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Μετά την ήττα – αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Γουλβς, είναι οριστικό ότι η χώρα μας θα χάσει έναν εκπρόσωπο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια από την μεθεπόμενη σεζόν.

Η ήττα από τη Γουλβς και ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Europe League, έχει επιπτώσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο παρέμεινε στην 17η θέση με 26.300 βαθμούς, έχοντας μπροστά της την Κύπρο (26.750) και την Τσεχία (27.300).

Έτσι η Ελλάδα από την σεζόν 2021-22 θα εκπροσωπείται στην Ευρώπη από τέσσερις ομάδες, μία στο Champions League, καμμία στο Europa League και τρεις στο Europa Conference League!

Αν μάλιστα υποχωρήσει στην 18η θέση, ο πρωταθλητής συμμετέχει στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, κάτι που ισχύει και για τις θέσεις έως την 27η.

Αυτό το ενδεχόμενο είναι πολύ πιθανό, αν η Βασιλεία (που εκπροσωπεί την 18η αυτή τη στιγμή Ελβετία) που θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ, πάει το ματς τουλάχιστον στη διαδικασία των πέναλτι.

Όπως είναι γνωστό, τόσο στο UCL όσο και στο UEL οι βαθμοί είναι ίδιοι (2.000 για νίκη και 1.000 για ισοπαλία), όμως διαιρούνται με το σύνολο των ομάδων που «βγάζει» στην Ευρώπη η κάθε χώρα. Η Ελλάδα, άρχισε με πέντε, ενώ Κύπρος, Σκωτία, Κροατία και Σερβία με τέσσερις ομάδες.