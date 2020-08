Κοινωνία

Τραυματισμός γυναίκας από ταχύπλοο

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Μία 45χρονη Ελληνίδα τραυματίστηκε σοβαρά στα δάχτυλα του δεξιού της χεριού, από ταχύπλοο σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή βορειανατολικά της Κύθνου.

Μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το συμβάν, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χειριστής του σκάφους και η 45χρονη είναι ζευγάρι.

Η άτυχη γυναίκα που επέβαινε στο σκάφος έπεσε από άγνωστη αιτία στη θάλασσα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το ταχύπλοο.

Άμεσα μεταφέρθηκε με όχημα του ΕΚΑΒ στο Περιφερειακό Ιατρείο Κύθνου για τις πρώτες βοήθειες, ενώ όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν αποκλείεται - αν κριθεί αναγκαίο - να μεταφερθεί εντός της ημέρας σε Νοσοκομείο της Αθήνας.