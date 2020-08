Κοινωνία

Κορονοϊός: σε καραντίνα ολόκληρο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη

Ένα ολόκληρο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη μπαίνει σε καραντίνα, καθώς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό ένας μετανάστης που διέμενε εκεί!

Από σήμερα και για 14 ημέρες οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου και όσοι μένουν σε αυτό, απαγορεύεται να βγουν από το κτίριο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Από τις 6:00 το πρωί αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω από το ξενοδοχείο, στο κέντρο της πόλης, και επιτηρούν την τήρηση της καραντίνας απαγορεύοντας την είσοδο και την έξοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ξενοδοχείο το τελευταίο διάστημα φιλοξενούσε αρκετούς πρόσφυγες και μετανάστες που παρουσίαζαν διάφορα υποκείμενα νοσήματα και συνεπώς δεν έπρεπε να διαμένουν σε δομές φιλοξενίας.





Πηγή: seleo.gr