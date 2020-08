Υγεία - Περιβάλλον

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (χάρτης)

Επί ποδός για πυρκαγιές και σήμερα. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, για αρκετές περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ο χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Όπως κάθε χρόνο η έκδοση του χάρτη στοχεύει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Ο Χάρτης εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και εντάσσεται στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ, το οποίο είχε εκπονηθεί ήδη από το Δεκέμβριο του 2019 από την ΓΓΠΠ.