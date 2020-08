Κόσμος

“Ήλιος”: μνημόσυνο για τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τελέστηκαν τα μνημόσυνα των 16 ατόμων από το Παραλίμνι, που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005...

Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι τελέστηκαν τα μνημόσυνα των 16 ατόμων από την εν λόγω περιοχή που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005, όταν το αεροπλάνο της εταιρείας «Ήλιος» στο οποίο επέβαιναν, συνετρίβη στο Γραμματικό Αττικής.

Χοροστατούντος του Πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Κωνσταντίας - Αμμοχώστου, Αρχιμ. Αυγουστίνου Κκαρά, και παρουσία του υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκου Κόκκινου, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση, η επιμνημόσυνη δέηση τελέσθηκε κάτω από αυστηρά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στεφάνια κατέθεσε η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία του τόπου.

Στο αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση HCY522, επέβαιναν 121 άτομα, 115 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος.