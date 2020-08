Αθλητικά

Κορονοϊός: δυο κρούσματα σε ομάδα του Champions League

Προβληματισμός για τον εντοπισμό των κρουσμάτων τέσσερεις ημέρες πριν από τον αγώνα για τα προημιτελικά.

Δύο μέλη της Ατλέτικο Μαδρίτης, η ταυτότητα των οποίων δεν αποκαλύφθηκε, διαγνώστηκαν θετικά στον κορονοϊό, τέσσερις ημέρες πριν από τον προημιτελικό του Champions League με τη Λειψία στη Λισσαβόνα, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

Μετά από μια σειρά εξετάσεων, «μεταξύ των αποτελεσμάτων που έγιναν γνωστά σήμερα (Κυριακή 9/8), βρέθηκαν δύο θετικά κρούσματα.

Άμεσα μπήκαν σε καραντίνα στα σπίτια τους, ενώ τα ονόματα κοινοποιήθηκαν στις ισπανικές υγειονομικές αρχές, την Πορτογαλία, την UEFA, την ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, την πορτογαλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου και το Ανώτερο Αθλητικό Συμβούλιο», ανέφερε η ανακοίνωση.