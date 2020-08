Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μαντίλια και κουκούλες δεν παρέχουν προστασία

Προειδοποίηση από τους επιστήμονες για τις… αυτοσχέδιες μάσκες που χρησιμοποιούν ορισμένοι, προκειμένου να προστατευθούν από τον ιό.

Οι επαγγελματικές ιατρικές μάσκες Ν95 χωρίς βαλβίδα, οι κοινές χειρουργικές ή πολυπροπυλενίου μάσκες μιας χρήσης, καθώς και οι χειροποίητες βαμβακερές μάσκες μπορούν να μπλοκάρουν - σε μεγάλο βαθμό - τα μολυσμένα από κορονοϊό σταγονίδια. Όμως, δεν ισχύει το ίδιο για τις μαντίλια, τις μπαντάνες, τις κουκούλες (π.χ. τύπου μπαλακλάβα) και τα “φλις” ψηλά κολάρα του λαιμού, όταν χρησιμοποιούνται ως μάσκες, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Μάρτιν Φίσερ του Πανεπιστημίου Ντιουκ της Β. Καρολίνα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Science Advances”, συνέκριναν την αποτελεσματικότητα 14 διαφορετικών ειδών μασκών και ρούχων που χρησιμοποιούνται ως μάσκες. Με βάση τα πρώτα συμπεράσματά τους, οι μπαντάνες, οι μπαλακλάβες και τα “φλις” κολάρα λαιμού παρέχουν μικρή προστασία, καθώς, όπως διαπιστώθηκε στα σχετικά πειράματα, πολύ περισσότερα σταγονίδια διαπερνούν αυτά τα υλικά.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, καθώς αυξάνονται οι χώρες που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε ολοένα περισσότερους χώρους, προκειμένου να αποτρέψουν ένα δεύτερο επιδημικό κύμα της COVID-19, παρατηρούνται ελλείψεις στην τροφοδοσία μασκών λόγω αυξημένης ζήτησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις, μετατρέποντας σε μάσκες διάφορα ρούχα που μπορούν να καλύψουν το στόμα και τη μύτη.

Τα πειράματα επιβεβαίωσαν ότι οι μάσκες Ν95 χωρίς βαλβίδα είναι αυτές που μπλοκάρουν καλύτερα από όλες τα σταγονίδια, αλλά επίσης οι φθηνότερες απλές μάσκες μιας χρήσης και οι χειροποίητες βαμβακερές είναι αρκετά αποτελεσματικές.