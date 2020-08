Πολιτική

Τουρκία: προκλητικά παιχνίδια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας το Oruc Reis. Στενή παρακολούθηση από το Πολεμικό Ναυτικό. Δείτε live την πορεία του τουρκικού ερευνητικού.

Στο «ανατολικότερο σημείο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας» εισήλθε το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis» με τα βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού Ναυτικού, αναφέρουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές.

Τονίζουν ότι το σκάφος «δεν έχει προβεί σε έρευνες, αν και έχει απλώσει καλώδια», καθότι η παρουσία τόσων πολεμικών πλοίων και συνοδευτικών στην περιοχή καθιστά αδύνατη τη διενέργεια ερευνών λόγω του θορύβου που προκαλείται. Γύρω στις 19.10' το ερευνητικό σκάφος άνοιξε τον ασύρματό του, επισημαίνουν.

Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι στην περιοχή βρίσκονται μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίες ανά 15 λεπτά εκπέμπουν μήνυμα ότι τα τουρκικά σκάφη βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο της διαδικασίας «hailing».

Νωρίτερα η Άγκυρα με νεότερη NAVTEX που εξέδωσε μετά την ελληνική αντί-NAVTEX, ισχυρίστηκε ότι οι έρευνες που κάνει είναι «εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Φωτογραφίες από το τουρκικό σεισμογραφικό που δημοσίευσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας:

Μητσοτάκης σε ΓΓ ΝΑΤΟ: Η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι μη αποδεκτή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την είδηση τις Τουρκικής Navtex.

Στο πλαίσιο αυτής, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Στόλτενμπεργκ για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας που υποσκάπτει τη σταθερότητα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή.

Αξίζει να αναφερθεί ότι είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, προς ενημέρωσή του επίσης για τη συμφωνία Ελλάδας- Αιγύπτου αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΥΠΕΞ: Διάβημα διαμαρτυρίας στην Άγκυρα για την τουρκική Navtex

Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση της ελληνικής διπλωματίας ευθύς μόλις δημοσιεύθηκε η παράνομη τουρκική NAVTEX, για σεισμικές έρευνες σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τονίζουν διπλωματικές πηγές.

Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα με έκδοση αυστηρής ανακοίνωσης, διά της οποίας αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, ο προσχηματικός χαρακτήρας της φερόμενης τουρκικής ετοιμότητας για διάλογο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ τονίστηκε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό, θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τέλος, η Τουρκία καλείται να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Επιπλέον, σημειώνουν πως ο Νίκος Δένδιας είχε ήδη δώσει από το πρωί οδηγίες στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα να διενεργήσει αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ακολούθησαν τηλεφωνικές συνομιλίες με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Κύπρου και του Μπαχρέιν, κατά τις οποίες, όπως γνωστοποιούν, ο υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε το περιεχόμενο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου που συνήφθη επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των κανόνων καλής γειτονίας και αναφέρθηκε στις προκλητικές κινήσεις της Αγκυρας στην περιοχή, ως αντίδραση στην καθόλα νόμιμη αυτή συμφωνία. Γνωστοποιούν επίσης πως οι επαφές του υπουργού Εξωτερικών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Υπενθυμίζουν δε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε το πρωί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον οποίο ενημέρωσε για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς «και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ το απόγευμα συνομίλησε και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Σκληρό μήνυμα Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Τουρκία: σταματήστε αυτά τα σχέδια

Να σταματήσει άμεσα τις ερευνητικές δραστηριότητες του «Ορούτς Ρέις» στην Ανατολική Μεσόγειο, καλεί την Άγκυρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και εκφράζει για μια ακόμα φορά την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις ενέργειες της Τουρκίας.

Απαντώντας σε ερώτηση, o εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες δράσεις ως προκλητικές και είπε ότι αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ειδοποίηση σε άλλα πλοία για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τέτοια σχέδια για επιχειρήσεις και να αποφύγουν μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά για τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνες φυσικών πόρων σε περιοχές στις οποίες η Ελλάδα και η Κύπρος διεκδικούν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τέτοιες δράσεις είναι προκλητικές και αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή».

ΣΥΡΙΖΑ: Έντονος προβληματισμός μετά τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά

Έντονο προβληματισμό μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, τη τουρκική Νavtex και τις εξαγγελίες Ερντογάν για γεωτρήσεις στη περιοχή του Καστελόριζου εκφράζουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας είναι σε επικοινωνία με τα στελέχη του κόμματος στους τομείς Εξωτερικών και Άμυνας για να εκτιμήσουν τα δεδομένα και τις εξελίξεις, ενώ έχει δώσει εντολή στους αρμόδιους τομεάρχες Γιώργο Κατρούγκαλο και Θοδωρή Δρίτσα να ζητήσουν άμεση ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης.

ΥΠΕΘΑ: ανακλήθηκαν όλες οι άδειες των στρατιωτικών

Ανακλήθηκαν όλες οι άδειες του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνεδρίασε το μεσημέρι, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, συνεδρίασε το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), υπό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, στο "ελληνικό πεντάγωνο".

Επικοινωνία Σαρλ Μισέλ με διάφορους ηγέτες για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο

Στενά παρακολουθεί η ΕΕ την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως τονίζει πηγή της ΕΕ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ «είναι σε επικοινωνία για την κατάσταση με διάφορους ηγέτες».

Επιπροσθέτως, η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι «η επόμενη Σύνοδος Κορυφής είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο». Ανάμεσα στα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι αυτό της Τουρκίας, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν «όσο πλησιάζει η συνάντηση», επισημαίνει η ευρωπαϊκή πηγή.

Δείτε την πορεία του Oruc Reis: