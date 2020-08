Πολιτική

Τουρκία: με νέα προκλητική Navtex απαντά στην Ελλάδα

Η Τουρκία ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση στην Μεσόγειο. Το Oruc Reis είναι ήδη εντός ελληνικής υφαλοκριπίδας, ενώ σε απόσταση 5 μιλίων παρακολουθει ελληνική φρεγάτα...

Ένα νέο γύρο προκλητικών κινήσεων ξεκίνησε και πάλι η Τουρκία η οποία, μετά τη συμφωνία Ελλάδος - Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ, στέλνει και πάλι το Oruc Reis για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Με αυτή την παράνομη Navtex που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, η Τουρκία ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση στην Μεσόγειο.

Δεσμεύει περιοχή ανατολικά του τμήματος της μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Ελλάδας – Αιγύπτου, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, και στέλνει το Oruc Reis για έρευνες μέχρι τις 23 Αυγούστου.

Ταυτόχρονα, ξεκίνησε σήμερα η προαναγγελθείσα από τους Τούρκους άσκηση με πραγματικά ανατολικά της Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Oruc Reis είναι ήδη εντός ελληνικής υφαλοκριπίδας, ενώ σε απόσταση 5 μιλίων παρακολουθει ελληνική φρεγάτα η οποία το καλεί σε αποχώρηση.

Νωρίτερα, η Ελλάδα έστειλε ξεκάθαρο και αποφασιστικό μήνυμα ότι δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό και θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Εξάλλου, τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η τουρκική προκλητικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρει ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, εκφράζει την ανησυχία του για τις τελευταίες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της τουρκικής navtex και την κινητοποίηση των τουρκικών πλοίων ο υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ έγραφε στο twitter: “Το ερευνητικό μας πλοίο Oruc Reis απέπλευσε από την Αττάλεια για τη νέα του αποστολή στη Μεσόγειο . 83 εκατομμύρια Τούρκοι είναι στο πλευρό σου Oruc Reis.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε δημοσιογράφους αναφέροντας ότι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της Ελλάδας παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα.

"Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, απέναντι στην επιθετική αμφισβήτησή τους από την τουρκική κυβέρνηση, όπως και την ειρήνη στην περιοχή δεν μπορούν να τα προστατέψουν ούτε η ΕΕ και οι δυνάμεις της, όπως η Γερμανία, ούτε το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ, αυτοί δηλαδή που σπρώχνουν τα επικίνδυνα παζάρια ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας – Τουρκίας και που θέλουν να βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο όλης της περιοχής" σχολιάζει το ΚΚΕ.