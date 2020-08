Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: υπάρχει δυναμική δεύτερου κύματος κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν θέλουμε να δοκιμάσουμε τις αντοχές του ΕΣΥ, τόνισε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ. Τι είπε για τα αυξημένα κρούσματα στη χώρα μας.