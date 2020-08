Αθλητικά

Europa League: πρόκριση στην παράταση για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρήκαν στην παράταση το δρόμο προς τα δίκτυα, παίρνοντας την πρόκριση για τον ημιτελικό της 17ης Αυγούστου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ντίσελντορφ.

Η σκληροτράχηλη Κοπεγχάγη του Ζέκα Γκονσάλβες, έβγαλε το... λάδι για 90 λεπτά στη «λαμπερή» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, των μεγάλων αστέρων και του δεκαπλάσιου μπάτζετ. Όμως, στην παράταση του δεύτερου προημιτελικού του Final-8 του Europa League (0-0 ο κανονικός αγώνας), οι «κόκκινοι διάβολοι» βρήκαν εντέλει το δρόμο προς τα δίκτυα με το πέναλτι του Φερνάντες στο 95' κι έστω και δύσκολα επικράτησαν με 1-0, παίρνοντας την πρόκριση για τον ημιτελικό της 17ης Αυγούστου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ντίσελντορφ.

Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες στο «Rhein Energy Stadion» της Κολωνίας, έχοντας απέναντί της έναν απίστευτο Καρλ-Γιόχαν Γιόνσον, ο οποίος κατέβασε... ρολά σε όλα τα σουτ που έφυγαν προς την εστία του.

Την ίδια ώρα, οι Δανοί περίμεναν υπομονετικά τη δική τους μεγάλη... στιγμή και λίγο έλειψε να κάνουν τη «ζημιά» στο 66', όμως το πλασέ του Οβιέδο από καλή θέση, αποκρούστηκε την τελευταία στιγμή από την άμυνα της Γιουνάιτεντ.

Στο 63' το σουτ του Φερνάντες εξοστρακίστηκε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιόνσον, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται εντέλει στην παράταση. Στο 94' ο Στάγκε ανέτρεψε τον Μαρσιάλ με τον διαιτητή Τουρπέν να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Φερνάντες δεν αστόχησε (παρότι έπεσε στην πορεία της μπάλας) και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (που είχε κι άλλο δοκάρι με τον Λίντελοφ στο 105') έκλεισε θέση για τον ημιτελικό, περιμένοντας πλέον τον νικητή του σημερινού (Τρίτη 11/8) προημιτελικού ανάμεσα στη Γουλβς και τη Σεβίλη.

Διαιτητής: Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Μαγκουάιρ, Μπαγί – Κάουφμαν, Στάγκε, Ζέκα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ (Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ): Ρομέρο, Γουάν-Μπισάκα, Μπαγί (70’ Λίντελοφ), Μαγκουάιρ, Γουίλιαμς, Φρεντ (70’ Μάτιτς), Γκρίνγουντ (91' Μάτα), Φερνάντες, Πογκμπά, Ράσφορντ (113' Λίνγκαρντ), Μαρσιάλ (120' ΜακΤόμινεϊ).

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (Στάλε Σολμπάκεν): Γιόνσον, Βαρέλα (105' Μπάρτολετς), Νέλσον, Μπιέλαντ, Μπόιλεσεν (15’ λ.τρ. Μπένγκτσον), Μπίελ (57’ Οβιέδο), Στάγκε (105' Μουντράζιγια), Ζέκα, Νταραμί (57’ Κάουφμαν), Φαλκ (111' Βικ), Γουίντ.