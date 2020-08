Αθλητικά

Έλειπε ο Giannis και οι Ράπτορς επικράτησαν των Μπακς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι Ράπτορς ήταν οι νικητές στο μεγάλο ντέρμπι και επικράτησαν με 114-106 των Μπακς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε, καθώς υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στα δόντια και οι πρωταθλητές πήραν μια νίκη, που ουσιαστικά δεν έχει αντίκρισμα, καθώς τα «ελάφια» έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Μπούτσερ με 25 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για το Τορόντο, ενώ για το Μιλγουόκι ο Κόρβερ είχε 19 και ο Μίντλεντον 17.

Παράλληλα, με τρίποντο του Κούζμα, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, οι Λέικερες επικράτησαν με 124-121 των Νάγκετς. Ο Λεμπρόν Τζέιμς πέτυχε 29 πόντους και ακολούθησαν οι Κούζμα και Ντέιβις που είχαν από 27. Για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ντόζιερ με 18 πόντους. Οι Λέικερς έχουν εξασφαλίσει το πλεονέκτημα στην περιφέρειά τους.