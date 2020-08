Πολιτική

Πόλεμος νεύρων από την Τουρκία, με το Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Πρωθυπουργός. Σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Κλιμακώνει επικίνδυνα η Τουρκία την ένταση στο Αιγαίο, στέλνοντας το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ταυτόχρονα, έβγαλε μεγάλο αριθμό πλοίων από τον ναύσταθμο του Ακσάζ για άσκηση με πραγματικά πυρά, ανατολικά της Ρόδου.

Ο Ερντογάν κάλεσε τις χώρες της Μεσογείου να συνεργαστούν για την εξεύρεση μιας «αποδεκτής φόρμουλας που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων», σε μια σύντομη δήλωση που έκανε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Είπε ότι η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη να επιλύσει το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου μέσω του διαλόγου σε δίκαιη βάση. Προσέθεσε ωστόσο ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει «να αγνοούν την Τουρκία» και «να την εγκλωβίσουν στις ακτές της».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προκειμένου να την ενημερώσει για τις εξελίξεις, ενώ μέσα στην ημέρα θα κάνει το ίδιο και με τους αρχηγούς των κομμάτων. Την Δευτέρα ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για τις τουρκικές προκλήσεις και του επεσήμανε ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων είναι αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή. Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Στόλτενμπεργκ έγραψε στο Twitter ότι «η κατάσταση πρέπει να ληθεί με πνεύμα συμμαχικής αλληλεγγύης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας η έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, συναντήθηκε το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η τουρκική παραβατικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης. Υπενθυμίζεται πως την Δευτέρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις ερευνητικές δραστηριότητες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου του ΑΝΤ1, Θανάση Τσίτσα, o εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες δράσεις ως προκλητικές και είπε ότι αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

Χρειάζεται ψυχραιμία, υπευθυνότητα και ενότητα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.