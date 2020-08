Οικονομία

Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Τι προβλέπει η ΠΝΠ. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.

Τη δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ΠΝΠ, επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, βάσει των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και, πάντως, όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.