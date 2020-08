Κοινωνία

Διαμελίστηκε μοτοσικλετιστής σε φρικτό τροχαίο (εικόνες)

O άτυχος άνδρας βρήκε τον θάνατο από τη σφοδρή πρόσκρουση στις προστατευτικές μπάρες. Σοκάρουν οι μαρτυρίες περαστικών.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 40χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας, έγινε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα, στο ύψος του City Plaza.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω στις προστατευτικές μπάρες, όπως μεταδίδει το notia.gr.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο, συγκλονίστηκαν από τις εικόνες που αντίκρισαν.

Τι είπαν οδηγοί που περνούσαν από το σημείο

«Περνούσα από εκεί. Σοκαριστικό. Ανοιγμένο κεφάλι στην άκρη του πεζοδρομίου. Φαινόταν σαν κάποιος να χτύπησε από πίσω την μηχανή του, γιατί είχε τσακίσει η ουρά του GSXR».

«Εγώ πέρασα λίγο μετά της 21.00 από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με κατεύθυνση προς την Αθήνα και είδα ένα διαμελισμένο σώμα μοτοσικλετιστή. Υπήρχε κράνος και μηχανή στην άσφαλτο σε διαφορετικά σημεία. Δε ξέρω αν είναι το ίδιο, αδυνατώ να πιστέψω την εικόνα που είδα».

«Τραγική εικόνα…. πέρασα μόλις έγινε… προφανώς αποκεφαλίστηκε στην προστατευτική μπάρα. Σώμα, κράνος, μηχανή αλλού».

Από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστωθεί αν κάποιο αυτοκίνητο χτύπησε τη μοτοσυκλέτα.