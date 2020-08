Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων από τον Μάιο

Περισσότερα από 1.200 κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Προειδοποιήσεις από τον Υπουργό Υγείας.

Η Γερμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη, εδώ και πάνω από τρεις μήνες, αύξηση κρουσμάτων του νέου κορονοϊού μέσα σε μία ημέρα, έδειξαν σήμερα τα δεδομένα, με τον υπουργό Υγείας να προειδοποιεί για εξάρσεις της επιδημίας σε σχεδόν όλα τα τμήματα της χώρας εξαιτίας αυτών που επιστρέφουν από διακοπές και εκείνων που συμμετέχουν σε πάρτι.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού αυξήθηκε κατά 1.226 φθάνοντας τα 218.519, έδειξαν τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν από το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μέσα σε μία ημέρα από τις 9 Μαΐου.

Ο αριθμός των θανάτων από την Covid-19 παρέμεινε σχετικά χαμηλός, καθώς αυξήθηκε κατά έξι φθάνοντας συνολικά τους 9.207.

«Αυτό είναι αναμφίβολα πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν μιλώντας στον ραδιοσταθμό Deutschlandfunk και πρόσθεσε πως οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί για να αποφευχθεί περαιτέρω διάδοση του ιού. «Διότι τώρα έχουμε πολλές εξάρσεις του ιού σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο Σπαν.

«Βλέπουμε πως εξαιτίας των ανθρώπων που επιστρέφουν από διακοπές, αλλά και εξαιτίας των κάθε είδους πάρτι και οικογενειακών συγκεντρώσεων, έχουμε τώρα μικρότερες και μεγαλύτερες εξάρσεις σε πολλές περιφέρειες, σε σχεδόν όλα τα τμήματα της χώρας».