Υγεία - Περιβάλλον

Ασταμάτητος ο κορονοϊός στη Βραζιλία

Τετραψήφιος αριθμός θανάτων στη χώρα, για ακόμη ένα 24ωρο.

Το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες διαπιστώθηκαν 1.175 θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν 55.155 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Η Βραζιλία, η χώρα της Λατινικής Αμερικής που υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο χτύπημα στην υφήλιο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, καταγράφει επισήμως, έως αυτό το στάδιο, 104.201 θανάτους επί συνόλου 3.164.785 ανθρώπων που προσβλήθηκαν.