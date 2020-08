Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: επαναλειτουργεί η Α’ ΔΟΥ που είχε κλείσει λόγω κρουσμάτων κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κτίριο απολυμάνθηκε τρεις φορές και όλοι οι υπάλληλοι υποβλήθηκαν σε διπλά τεστ.

Επαναλειτούργησε σήμερα η Α΄ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, τηρώντας πλήρως τους υγειονομικούς κανονισμούς για τα μέτρα προστασίας απο τον κορονοιό.

Πρόκειται για την ΔΟΥ, που είχε κλείσει λόγω των κρουσμάτων σε υπαλλήλους της.

Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ) η ΔΟΥ, πριν τεθεί σε λειτουργία, απολυμάνθηκε τρεις φορές, ενώ όλοι οι υπάλληλοί της υποβλήθηκαν σε διπλό τεστ.