Κοινωνία

Άδειες κυκλοφορίας: Μέτρα για τα προβλήματα στο σύστημα έκδοσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας, που προκάλεσε προσωρινά η πτώση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος, λαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας, που προκάλεσε προσωρινά η πτώση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος, λαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

«Από σήμερα 13 Αυγούστου 2020 και για ένα μήνα, θέση άδειας κυκλοφορίας για τα καινούρια επιβατικά, μοτοσικλέτες και φορτηγά οχήματα, μεικτού βάρους μέχρι 3500 χιλ., θα έχει το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης στο οποίο θα αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας.

Ήδη έχουν ενημερωθεί για την ρύθμιση αυτή οι αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές αρχές, καθώς και οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις μεταβίβασης ενάριθμων οχημάτων, οι παλαιές άδειες κυκλοφορίας ισχύουν για ένα μήνα και επομένως η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών με την παλαιά άδεια κυκλοφορίας είναι νόμιμη.

Οι λοιπές πράξεις που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος όπως αναθεωρήσεις, εκδόσεις αντιγράφων αδειών οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας εξακολουθούν να διενεργούνται κανονικά. Το αποδεικτικό κατάθεσης των δικαιολογητικών για κάθε πράξη αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο για την κυκλοφορία των οδηγών.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών αδειών οδήγησης για τους οδηγούς που είχαν καταθέσει δικαιολογητικά μέχρι 11/8/2020.

Οι λοιπές υπηρεσίες που δεν έχουν άμεση σχέση με την λειτουργία του ηλεκτρονικού Συστήματος (επιστροφή αδειών κυκλοφορίας λόγω άρσης της ακινησίας), εκτελούνται κανονικά.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζητά από τους πολίτες συγγνώμη για την ταλαιπωρία και την κατανόηση τους για το περιστατικό. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, ενώ διερευνώνται διεξοδικά οι αιτίες της δυσλειτουργίας».