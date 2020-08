Κοινωνία

Μάτι: νέο “όχι” στη μετατροπή των κατηγοριών σε κακούργημα

Δεύτερο εισαγγελικό «όχι» στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το σκεπτικό της απόφασης.

Για δεύτερη φορά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών είπε «όχι» στην ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στην υπόθεση για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι με τους 102 νεκρούς που είχε ζητήσει ο 6ος τακτικός ανακριτής Αθανάσιος Μαρνέρης ,ο οποίος διενεργεί τη δικαστική έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελέας κα Σαπφώ Κατσανάκη, αφού μελέτησε όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που της διαβίβασε ο κος Μαρνερης, νέα στοιχεία από την ανακριτική έρευνα αλλά και το περιεχόμενο της μήνυσης του πραγματογνώμονα της Πυροσβεστικής κου Λιοτσιου, με βαριές καταγγελίες εναντίον του πρώην αρχηγού της Πυροσβεστικής Βασ.Ματθαιόπουλου, έκρινε ότι δεν προέκυψαν νέα επιβαρυντικά στοιχεία κατά συγκεκριμένων αξιωματικών της Πυροσβεστικής και κατά συνέπεια δε στοιχειοθετείται το αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα της θανατηφόρας έκθεσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγγελική λειτουργός στο σκεπτικό της απόφασής της κάνει λόγο για ήδη γνωστά στοιχεία που είχαν προκύψει στη μέχρι πρότινος έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 6ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι ζήτησε για δεύτερη φορά την ποινή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για ορισμένους εκ των κατηγορουμένων, αξιωματικών που υπηρετούσαν το επίμαχο διάστημα στην Πυροσβεστική, αναφέροντας στο αίτημά του ότι συγκεκριμένοι δράστες προσπάθησαν να συγκαλύψουν τα πραγματικά γεγονότα, ακόμα και με εκβιαστικούς τρόπους.