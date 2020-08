Πολιτική

Κορονοϊός: πώς σχολιάζει η αντιπολίτευση τα νέα μέτρα της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για "αποσπασματικά μέτρα πανικού" κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. "Εξαγγελίες με πολύ αμφίβολα αποτελέσματα" σχολιάζει το ΚΙΝΑΛ. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει τα μέτρα το ΚΚΕ.

Για "αποσπασματικά μέτρα πανικού" κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέχεια των σημερινών νέων ανακοινώσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

"Η κυβέρνηση προσπαθεί για ακόμη μία φορά να καλύψει τα εγκληματικά λάθη της στο άνοιγμα του τουρισμού χωρίς κανένα στιβαρό υγειονομικό πρωτόκολλο, πίσω από αποσπασματικά μέτρα πανικού που και κανένα αποτέλεσμα δεν θα έχουν στον περιορισμό της πανδημίας και θα τινάξουν στον αέρα όσες επιχειρήσεις και εργαζόμενους έχουν αντέξει" σημειώνουν οι εν λόγω πηγές.

"Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μας λέει ότι δεν φέρει ευθύνη για το άνοιγμα του τουρισμού χωρίς υποχρεωτικά μαζικά τεστ. Δεν φέρει καμία ευθύνη για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της μάσκας σε κλειστούς χώρους για ένα μήνα, που την επανέφεραν τώρα άρον άρον. Δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα 100% στα αεροπλάνα. Δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα 85% στις συγκοινωνίες που πολίτες και τουρίστες μετακινούνται σαν σαρδέλες με αραιά δρομολόγια. Δεν φέρει ευθύνη για την αύξηση της πληρότητας από το 60 στο 85% στα πλοία. Ούτε καν για την παταγώδη αποτυχία του δήθεν επιτελικού κράτους που δεν μπορεί να συντονιστεί με τις αρμόδιες τοπικές και ελεγκτικές αρχές για την τήρηση των μέτρων" συνεχίζουν και σχολιάζουν πως "για τον κ. Μητσοτάκη ευθύνη φέρουν μόνο οι πολίτες, η νεολαία και όσοι πασχίζουν να αντέξουν στην κρίση. Και φυσικά ο κορονοϊός που κολλάει μόνο μετά τις 12 το βράδυ, όπως φαίνεται από τις αποφάσεις της κυβέρνησης".

"Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να βυθίζει τη χώρα και στην οικονομική αλλά και στην υγειονομική κρίση με τις αντιφάσεις του. Και συνεχίζει να επιβεβαιώνει με κάθε απόφασή του πως κατάφερε να μετατρέψει την επιτυχία των πολιτών στο πρώτο κύμα της πανδημίας σε πρωτοφανές φιάσκο με τις παλινωδίες του" καταλήγουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΚΙΝΑΛ: Εξαγγελίες με πολύ αμφίβολα αποτελέσματα

Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων σε τουρισμό - επισιτισμό, ζητά με ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, κατηγορώντας ταυτοχρόνως την κυβέρνηση για «απίστευτη προχειρότητα, παλινωδίες και εξαγγελίες με πολύ αμφίβολα αποτελέσματα».

Αναλυτικά, «η κυβέρνηση αφού άνοιξε τα πάντα χωρίς σχέδιο και προετοιμασία και καλλιέργησε τον εφησυχασμό, τρέχει εκ των υστέρων να περιορίσει την πανδημία. Δυστυχώς και πάλι με απίστευτη προχειρότητα, παλινωδίες και εξαγγελίες με πολύ αμφίβολα αποτελέσματα», υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής.

Και, προσθέτει, «η χώρα μας χάνει καθημερινά, το πλεονέκτημα που με την υπεύθυνη στάση όλων κέρδισε τον Απρίλη», ενώ την ίδια στιγμή «πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε αδιέξοδο, και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισιτισμό, κινδυνεύουν με μαζική ανεργία», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση. Είναι, ως εκ τούτου, επιβεβλημένο «να παρθούν νέα μέτρα στήριξής τους τώρα. Τα ανεπαρκή που έχουν εξαγγελθεί, δεν προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις». Η ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής καταλήγει με τη βεβαιότητα ότι «οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, θα κάνουν αυτό που πρέπει για να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού».

ΚΚΕ: η κυβέρνηση επιμένει να τα ρίχνει όλα στην ατομική ευθύνη

"Για να πετάξει από πάνω της την ευθύνη για τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων -αποτέλεσμα κυρίως των όρων που επέβαλαν οι μεγαλοεπιχειρηματίες με το «άνοιγμα» του τουρισμού- η κυβέρνηση επιμένει να τα ρίχνει όλα στην ατομική ευθύνη, η οποία όμως δεν εμπεδώνεται όσο αρνείται να πάρει μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας" σχολιάζει το ΚΚΕ και προσθέτει:

"Τα αποσπασματικά και ανεπαρκή μέτρα δεν μπορούν να αποτρέψουν η πανδημία να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Για να γίνει αυτό απαιτούνται μέτρα αποφασιστικής στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μέτρα και μέσα προστασίας στους τόπους δουλειάς, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους στην υγεία και την πρόνοια, στους περιθαλπόμενους στα ιδρύματα και τους χρόνια πάσχοντες, στα ΜΜΜ, στην εστίαση, στον τουρισμό, στο εμπόριο, στους μεγάλους χώρους δουλείας, προσλήψεις στα ΜΜΜ για να αυξηθούν τα δρομολόγια, για να μειωθεί ο συγχρωτισμός, με ταυτόχρονη μείωση στην πληρότητα των πλοίων και των αεροπλάνων".