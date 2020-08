Οικονομία

Κορονοϊός – νέα μέτρα: οικονομική καταστροφή βλέπουν οι επιχειρηματίες (βίντεο)

Χιλιάδες λουκέτα προβλέπουν οι ιδιοκτήτες μπαρ και εστιατορίων στην Αττική, εξαιτίας των νέων μέτρων.