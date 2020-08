Πολιτική

Επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Αρμενίας για την Ανατολική Μεσόγειο

Tι συζήτησε τηλεφωνικά ο Νίκος Δένδιας με τον Ζόραμπ Μνατσακανιάν.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Αρμένιο ομόλογό του, Ζόραμπ Μνατσακανιάν (Zohrab Mnatsakanyan), είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή του Καυκάσου, όπως κοινοποίησε ο κ. Δένδιας μέσω του Twitter.