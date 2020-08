Αθλητικά

ΝΒΑ: στα πλέι οφ οι Μπλέιζερς

Η ομάδα του Πόρτλαντ κατάφερε να πάρει την πρόκριση, μετά από την νίκη της απέναντι στις «αρκούδες» του Μέμφις.

Την πρόκριση στα πλέι οφ πανηγύρισαν οι Μπλέιζερς που επικράτησαν με 126-122 των Γκρίζλις για τα πλέι ιν του ΝΒΑ.

Το Πόρτλαντ είχε μεγάλους πρωταγωνιστές τους Λίλαρντ (31π., 10 ασίστ) και ΜακΚόλουμ (29π.) που οδήγησαν την ομάδα στην σημαντική νίκη. Ο Νούρκιτς που λίγες ημέρες έχασε τη γιαγιά του από τον κορονοϊό αγωνίστηκε κανονικά και σημείωσε 22 πόντους.

Από το Μέμφις ξεχώρισαν οι Μοράντ με 35 πόντους και Βαλαντσιούνας με 22 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Οι Μπλέιζερς πλέον θα βρουν τους Λέικερς απέναντί τους.