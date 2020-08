Υγεία - Περιβάλλον

Μαζικά κρούσματα κορονοϊού στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”

Συναγερμός στο "Παπαγεωργίου". Βρέθηκαν θετικοί εννέα εργαζόμενοι. Η "απάντηση" του υπ. Υγείας.

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, καθώς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό εννέα εργαζόμενοι που επέστρεψαν από άδεια και τέθηκαν σε καραντίνα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Αυγούστου, πενήντα υγειονομικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό ενώ οι εργαζόμενοι στο Παπαγεωργίου εργάζονταν κανονικά μέχρι τη διάγνωση.

Σε δήλωσή του στο Seleo, ο κ. Γιαννάκος τόνισε την ανάγκη να γίνονται τακτικά τεστ σε όλους τους υγειονομικούς υπαλλήλους, κάτι που όπως είπε γίνεται σε άλλες χώρες. "Δεν νοείται να μη κάνουμε προληπτικά τεστ. Αν κάναμε σήμερα τεστ σε όλους τους εργαζομένους, τα κρούσματα θα ήταν πολλά περισσότερα".

Κύκλοι του Υπουγείου Υγείας σημειώνουν , πάντως, ότι:

"Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει αποσταλεί σε όλες τις υγειονομικές δομές της χώρας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ), έπειτα από εντολή του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, κάθε εργαζόμενος στο Ε.Σ.Υ. υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μοριακό έλεγχο (PCR) μόλις επιστρέψει από κανονική άδεια.

Αυτό έγινε και στην περίπτωση των 6 υγειονομικών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου", που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό SARS-CoV-2.

Οι συγκεκριμένοι υγειονομικοί υπάλληλοι προσήλθαν στο Νοσοκομείο τηρώντας όλα τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας, έγινε η δειγματοληψία σύμφωνα με το πρωτόκολλο και παρέμειναν στο χώρο του Νοσοκομείου ώσπου να βγει το αποτέλεσμα (4 ώρες), οπότε αποχώρησαν και τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό.

Η επίμονη προσπάθεια των γνωστών εμπόρων fake news να "κερδίσουν" λίγη δημοσιότητα πανικοβάλλοντας τους συμπολίτες μας, πέφτει για μία ακόμη φορά στο κενό".