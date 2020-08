Κόσμος

Στην “πράσινη” λίστα του Ισραήλ οι ταξιδιώτες από την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος η καραντίνα για όσους επιστρέφουν από την Ελλάδα στο Ισραήλ. Οι άλλες χώρες που βρίσκονται στον ίδιο κατάλογο.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα έναν κατάλογο χωρών απ΄ όπου οι Ισραηλινοί και οι ξένοι υπήκοοι, που διαθέτουν τις κατάλληλες θεωρήσεις εισόδου (visa), μπορούν πλέον να ταξιδέψουν προς το Ισραήλ χωρίς να υποβληθούν σε καραντίνα, η οποία μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωτική για όλους λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Ο κατάλογος των «πράσινων» αυτών χωρών, που θεωρούνται σύμφωνα με τις αρχές χαμηλού επιδημιολογικού κινδύνου για την εξάπλωση της νόσου Covid-19, περιλαμβάνει 15 ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ αυτών την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλα πέντε κράτη, μεταξύ αυτών τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιορδανία.

Από την ισραηλινή λίστα εξαιρούνται μεταξύ άλλων η Γαλλία και οι ΗΠΑ.

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ επέβαλε, στις αρχές της πανδημίας, το μέτρο της απομόνωσης 14 ημερών σε κάθε πρόσωπο που θα εισερχόταν στο ισραηλινό έδαφος.

Με 9 εκατομμύρια κατοίκους, το Ισραήλ έχει επισήμως καταγράψει περισσότερα από 92.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μολύνσεων σε σχέση με τον πληθυσμό του, όμως μετρά έναν σχετικά χαμηλό αριθμό θανάτων, στους 679.