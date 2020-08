Πολιτική

Πομπέο σε Τσαβούσογλου: Επείγουσα ανάγκη να μειωθεί η ένταση στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρο μήνυμα από τις ΗΠΑ στην Τουρκία στη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών.

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία έστειλαν, εκ νέου, οι ΗΠΑ αυτή τη φορά στη δια ζώσης συνάντηση που είχαν ο Μάικ Πομπέο με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Δομινικανή Δημοκρατία.

"Ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο συναντήθηκε σήμερα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Σάντο Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ο γραμματέας Πομπέο και ο υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας ανάγκης μείωσης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειo", δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Cale Brown

Η ανακοίνωση απο το State Department:

Secretary Pompeo’s Meeting with Turkish Foreign Minister Cavusoglu

The below is attributable to Principal Deputy Spokesperson Cale Brown:

Secretary of State Michael R. Pompeo met today with Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu in Santo Domingo, Dominican Republic. Secretary Pompeo and Foreign Minister Cavusoglu discussed issues of mutual concern, including the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean.

"Η συζήτηση έγινε την κατάλληλη στιγμή", έγραψε στο Twitter ο Μάικ Πομπέο.