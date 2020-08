Life

Ανδρέας Μικρούτσικος: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της Ειρήνης Ιγγλέση

"Ραγίζει" καρδιές το αντίο του του Ανδρέα Μικρούτσικο στην μεγάλη ηθοποιό Ειρήνη Ιγγλέση.

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Ειρήνης Ιγγλέση.

Η Ειρήνη Ιγγλέση ήταν η δεύτερη σύζυγος του μεγάλου μας συνθέτη, Θάνου Μικρούτσικου.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος την "αποχαιρέτησε" με μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να πει το δικό του αντίο την πρώην σύζυγο του αδελφού του, Θάνου Μικρούτσικου.

«Ειρηνουλα μου. Σε γνώρισα στο ΚΘΒΕ στη παράσταση του Γ.Μιχαηλιδη,Φουεντε Οβεχουνα,που έγραψε τη μουσική ο Θάνος και τραγουδούσε ζωντανά στην παράσταση η Μαιρη. Είχες αποχωρήσει από το θέατρο του Κουν για να διαχειριστείς το πένθος σου για το χαμό της αδελφής σου Σεσιλ.Σε γνώρισα μετα σαν έξοχη γυναίκα του Θάνου σαν μοναδική μητέρα των παιδιών σας Σεσιλ και Κωνσταντίνα σαν μούσα των ταινιών του Π.Βουλγαρη. Ειρήνη μου αγαπηθήκαμε σαν αδέρφια οπότε κάνε μου μια τελευταία χάρη. Μάζεψε τον Γιώργο την Μαίρη και τον Θάνο και στήστε την μπαλάντα του ξεσηκωμου σκηνή από το Φουεντε Οβεχουνα στο θέατρο ο Παράδεισος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην δημοσίευσή του.