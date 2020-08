Κόσμος

Επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν για την ανατολική Μεσόγειο

Τι συζήτησε ο Ρώσος Πρόεδρος με τον Τούρκο ομόλογό του.

Οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν σήμερα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν για τη Λιβύη, τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η συζήτηση των δύο προέδρων επικεντρώθηκε κυρίως στην κρίση στη Λιβύη, όπου υποστηρίζουν αντίπαλες πλευρές, και στην ανάγκη να γίνουν πραγματικά βήματα προς μια βιώσιμη εκεχειρία.

Η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν και ο Ερντογάν συζήτησαν επίσης για τη διένεξη ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για την έρευνα για ενεργειακούς πόρους στην ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι "δίνουν έμφαση στη σημασία της συνέχισης της στενής συνεργασίας και του διαλόγου".

Το Κρεμλίνο πρόσθεσε ότι οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν κατά τη ίδια τηλεφωνική συνομιλία να ενισχυθούν οι αντιτρομοκρατικές προσπάθειες στη Συρία, μετά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σήμερα ότι κοινή τουρκορωσική περίπολος επλήγη από έκρηξη στην περιφέρεια Ιντλίμπ. Η τουρκική προεδρία πρόσθεσε ότι ο Πούτιν και ο Ερντογάν συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο μέσω των διπλωματικών και στρατιωτικών διαύλων για τη Συρία.