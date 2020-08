Κόσμος

Κορονοϊός: Ουρές για τεστ σε όσους επιστρέφουν στην Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εφαρμογή η εξέταση για τον ιό σε όποιον επιστρέφει από τέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Ταξιδιώτες που επιστρέφουν στην Ιταλία από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Μάλτα και την Κροατία σχηματίζουν σήμερα ουρές σε κέντρα σε όλη τη Ρώμη για να κάνουν τεστ για τον νέο κορονοϊό, αφού το υπουργείο Υγείας επέβαλε υποχρεωτικό έλεγχο όσων επισκέφθηκαν αυτές τις τέσσερις χώρες.

Καθώς μερικά ιταλικά αεροδρόμια εξακολουθούν να μην προσφέρουν τεστ επιτόπου, άνθρωποι υποχρεώθηκαν να προσέλθουν σε τοπικά κέντρα ελέγχου για να συμμορφωθούν προς τον κανονισμό που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο δεν έκαναν τίποτε, έλεγαν ότι πρέπει να κάνουμε τεστ, αλλά στο τέλος δεν υπήρχε τίποτε εκεί. Έτσι ήρθαμε εδώ από τη δική μας καλή θέληση», είπε ο Αντόνιο Σεμεράρο, που επέστρεψε πρόσφατα από την Ισπανία.

Η Ιταλία, μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί χειρότερα από την Covid-19 έχοντας καταγράψει περισσότερους από 35.000 θανάτους, έχει καταφέρει να περιορίσει την έξαρση, αλλά πασχίζει να αποφύγει ένα νέο κύμα.

Κρούσματα εμφανίσθηκαν τον περασμένο μήνα, με τους ειδικούς να τα αποδίδουν στη νυκτερινή ζωή, την επιστροφή από τις διακοπές και τη μη τήρηση του μέτρου της κοινωνικής απόστασης.

«Βρίσκομαι εδώ για το τεστ, καθώς επέστρεψα πριν από δύο ημέρες από την Ελλάδα. Περίμενα στην ουρά περίπου μισή ώρα», είπε ο Άλαν Άλμαντ.

Η κυβέρνηση έχει κλείσει τις ντισκοτέκ και τα νυκτερινά κέντρα και έχει επιβάλει τη χρήση μάσκας από τις 6 μ.μ. έως τις 6 π.μ. στους ανοικτούς χώρους όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι.