Αθλητικά

Σάββας Θεοδωρίδης: πως τον αποχαιρετούν μεγάλοι άσοι και παράγοντες του ποδοσφαίρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο για το χαμό του «πιστού στρατιώτη» του Λιμανιού. Οι αποχαιρετισμοί.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού θα απευθύνει το «ύστατο χαίρε» στον Σάββα Θεοδωρίδη το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8). Η εξόδιος Ακολουθία του επίτιμου προέδρου του Ολυμπιακού θα τελεστεί στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών στις 13:00.

Ο ιστορικός παράγοντας και παλαίμαχος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών τη Δευτέρα (18/8) μετά από μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του Ολυμπιακού αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου.