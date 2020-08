Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό ο Σέρχιο Αραούχο

Σοκ για το πρώην σέντερ φορ της ΑΕΚ.

Θετικός στον Covid-19 είναι ο Σέρχιο Αραούχο, όπως μετέδωσε το Radio Marca με την πληροφορία να μεταφέρεται από τον δημοσιογράφο Χεσούς Ιθκιέρδο.

«Ο Χεσούς Ιθκιέρδο μας ενημέρωσε ότι ο ποδοσφαιριστής της Λας Πάλμας που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό είναι ο Σέρχιο Αραούχο», ανέφερε η ανάρτηση στο twitter.

Ο ισπανικός σύλλογος είχε, ήδη, ανακοινώσει πως βρέθηκε κρούσμα τη Δευτέρα, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα του παίκτη. Το Radio Marca σημείωσε ότι ο Αραούχο βρίσκεται σε καραντίνα και η υπόλοιπη ομάδα υποβάλλεται σε διπλά τεστ, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.