Οικονομία

Τηλεργασία: νέο θεσμικό πλαίσιο επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας

Τι θα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για εργοδότες και εργαζομένους.

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας, τη στιγμή που η εξ αποστάσεως απασχόληση επιστρέφει δυναμικά στη ζωή χιλιάδων εργαζομένων. Καθώς φουντώνει ξανά η πανδημία του κορονοϊού και οι εκδρομείς του Αυγούστου γυρίζουν στα αστικά κέντρα, μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν προληπτικά τεστ και τηλεργασία για όσους επιστρέφουν από διακοπές στο γραφείο.

Ειδικοί εκτιμούν πως το νέο κύμα έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού θα οδηγήσει νομοτελειακά το φθινόπωρο στην υιοθέτηση συστήματος τηλεργασίας από δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν είναι τυχαίο πως πρόσφατα παρατάθηκε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η δυνατότητα των εργοδοτών να επιβάλλουν μονομερώς σύστημα εξ αποστάσεως απασχόλησης στους εργαζομένους τους, καθώς εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να νομοθετηθεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ναυτεμπορική».

Στο τραπέζι βρίσκονται διατάξεις που κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, ενώ προβλέπουν και τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής του εργοδότη στο σύστημα της τηλεργασίας σε περίπτωση κινδύνου δημόσιας υγείας. Αυτό που εξετάζεται στο νέο πλαίσιο είναι η τηλεργασία να μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης αναμένεται να αναλάβει την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού και τη συντήρησή του. Αν ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία.

Εγγράφως πρέπει να προσδιορίζεται επίσης το μηνιαίο πρόσθετο κόστος για τον εξοπλισμό, το οποίο αν δεν καταβάλλει ο εργοδότης δεν αποκλείεται να βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με ποινικές κυρώσεις, όπως επίσης και με την ακύρωση της συμφωνίας περί τηλεργασίας.