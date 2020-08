Life

Ο “Boss”… υποκλίνεται στην Λάνα Ντελ Ρέι

Το ταλέντο της νεαρής τραγουδοποιού εξέθεσε ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς των ΗΠΑ.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εξέφρασε το θαυμασμό του για τη Λάνα Ντελ Ρέι και την χαρακτήρισε «μία από τις καλύτερες τραγουδοποιούς στη χώρα».

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο οποίος από την περίοδο της καραντίνας λόγω κορονοϊού παρουσίαζε τη δική του ραδιοφωνική σειρά με τίτλο "From His Home To Yours" στον ραδιοφωνικό σταθμό SiriusXM στο πιο πρόσφατο επεισόδιο επέλεξε το «American» της Λάνα Ντελ Ρέι, το οποίο περιλαμβάνει έναν στίχο για τον θρύλο της μουσικής: "Ο Σπρίνγκστιν είναι ο βασιλιάς δεν νομίζεις; Εγώ απάντησα: Φίλε ναι, αυτός ο τύπος ξέρει να τραγουδά".

«Κατονομάζει κάποιον τύπο από το Νιου Τζέρσεϊ εδώ. Δεν είμαι σίγουρος ποιον» αστειεύτηκε ο Μπρους Σπρίνγκστιν στην εκπομπή.

«Είναι από τη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στο Λέικ Πλάσιντ. Είναι μια υπέροχη μικρή αμερικανική πόλη όπου έχω περάσει πολλά θαυμάσια καλοκαιρινά βράδια με τα παιδιά μου και την οικογένειά μου όλα αυτά τα χρόνια. Και η Λάνα είναι απλώς μία από τις καλύτερες τραγουδοποιούς της χώρας. Δημιουργεί έναν δικό της κόσμο και σε προσκαλεί. Έτσι, είναι αγαπημένη μου η υπέροχη Λάνα Ντελ Ρέι» είπε.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μπρους Σπρίνγκστιν αναφέρεται με θετικά σχόλια στη Ντελ Ρέι. Σε προηγούμενο επεισόδιο επέλεξε το τραγούδι της "Video Games".

«Είμαι θαυμαστής της Λάνα Ντελ Ρέι. Είναι μία τραγουδίστρια και ένα τραγούδι που μου θυμίζουν τις καυτές, με πολύ υγρασία, αποπνικτικές καλοκαιρινές νύχτες και τα κορίτσια που πάνε με αυτές» προσέθεσε.