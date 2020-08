Παράξενα

Βραζιλία: ψώνιζαν σε σούπερ μάρκετ, δίπλα σε νεκρό άνδρα καλυμμένο με… ομπρέλες!

Σάλος από το περιστατικό που αποκαλύφθηκε με καθυστέρηση κάποιων ημέρων.

Ένας άνδρας πέθανε μέσα σε ένα υποκατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ, στην πολιτεία Ρεσίφε της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όμως το πτώμα του αφέθηκε παρατημένο στο πάτωμα, καλυμμένο με ομπρέλες και τριγυρισμένο από έναν "τοίχο" από χαρτόκουτα, ενώ το μαγαζί παρέμεινε ανοιχτό και δεχόταν κανονικά πελάτες.

Το συμβάν αυτό χρονολογείται από τις 14 Αυγούστου, όμως αποκαλύφθηκε αυτήν την εβδομάδα, όταν αναρτήθηκαν φωτογραφίες σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλος: οι περισσότεροι χρήστες διαμαρτύρονταν γιατί αφέθηκε έτσι ο νεκρός και γιατί δεν έκλεισε το κατάστημα αμέσως.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ζήτησε συγγνώμη σήμερα, λέγοντας ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκε το συμβάν δεν ήταν ο αρμόζων. «Η εταιρεία έκανε λάθος επειδή δεν έκλεισε αμέσως το υποκατάστημα, εν αναμονή των υπαλλήλων του γραφείου τελετών» αλλά και επειδή δεν σεβάστηκε όπως έπρεπε τον νεκρό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο άνδρας δεν ήταν πελάτης αλλά ήταν υπεύθυνος πωλήσεων του υποκαταστήματος. Αισθάνθηκε αδιαθεσία, του χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κλήθηκε ασθενοφόρο. Αφού πέθανε, ο υπεύθυνος του καταστήματος «ακολούθησε τις οδηγίες να μην μετακινήσει το πτώμα από το σημείο».

«Ζητάμε συγγνώμη από την οικογένεια και είμαστε έτοιμοι να την στηρίξουμε σε ό,τι χρειαστεί», πρόσθεσε η εταιρεία στην ανακοίνωση.

Para quem nao soube, para quem nao deu a devida importancia: Hoje, um ser humano, repetindo, UM SER HUMANO, chamado Moises Santos, representante de vendas de uma empresa nao divulgada, faleceu pela manha dentro de um @carrefourbrasil no Recife. Teve um infarto fulminante. pic.twitter.com/KgSrrEfmMb

— pedro beck (@pedrobeck) August 19, 2020