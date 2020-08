Αθλητικά

“Έπεσαν”... μπουνιές στο φιλικό Λαμία – Παναιτωλικός (βίντεο)

“Άναψαν” τα αίματα στο φινάλε της φιλικής αναμέτρησης.

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε της φιλικής, κατά τα άλλα, αναμέτρησης ανάμεσα στην Λαμία και τον Παναιτωλικό στο αθλητικό κέντρο Καρπενησίου.

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, σε ένα παιχνίδι όπου δεν υπήρχε η παραμικρή ένταση ένα σκληρό μαρκάρισμα παραλίγο να το τινάξει στον αέρα. Μπεχαράνο και Μεντόζα αντάλλαξαν… «μπουκέτα». Άμεσα οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους αλλά και οι πάγκοι των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και το επεισόδιο δεν πήρε έκταση.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης απέβαλε τους δύο ποδοσφαιριστές με κόκκινη κάρτα για να ολοκληρωθεί λίγο μετά στο 1-1.

«Οι ποδοσφαιριστές είναι κουρασμένοι και πάνω στην ένταση συνέβη ότι συνέβη. Το θέμα θεωρείται ήδη λήξαν» ανέφερε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού ο προπονητής της Λαμίας, Γιώργος Πετράκης. Ουδέν σχόλιο από πλευράς Παναιτωλικού.