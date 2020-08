Πολιτική

Κεραμέως: Μάσκες από το νηπιαγωγείο και για όλες τις τάξεις

«Αποδεχόμαστε την εισήγηση των ειδικών της επιτροπής των λοιμωξιολόγων», τόνισε η υπουργός Παιδείας.

Εισήγηση για να φορούν μάσκα οι μαθητές από το νηπιαγωγείο και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έκαναν προς το υπουργείο Παιδείας οι ειδικοί της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

«Την αποδεχόμαστε» είπε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στο δελτίο του ALPHA παραπέμποντας για τις επιμέρους λεπτομέρειες στις ανακοινώσεις της Δευτέρας.

Όπως είπε η πρόταση των ειδικών είναι να δοθεί βάρος στην εκπαίδευση της χρήσης μάσκας στους μαθητές της μικρής ηλικίας.

«Η μάσκα είναι εξαιρετικό εργαλείο για να προστατευτούμε από τον ιό» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κεραμέως.

Όσον αφορά τα πανεπιστήμια είπε ότι οι φοιτητές θα επιστρέψουν στα έδρανα με τη διευκρίνηση ότι «οι θεωρητικές διαλέξεις μέχρι 50 άτομα αλλά οι μεγάλες διαλέξεις θα γίνονται εξ αποστάσεως».

Ως προς το άνοιγμα των σχολείων η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι τα μέτρα θα επικαιροποιηθούν εάν υπάρξει ανάγκη όπως συνέβη και στο πρώτο διάστημα της επιδημίας στην Ελλάδα.