Οικονομία

Η χώρα που φτιάχνει το περισσότερο παγωτό στην Ευρώπη

Ανατροπή και φέτος στην κορυφή της λίστας για την παραγωγή παγωτού.

Η Γερμανία κατέχει και φέτος την πρώτη θέση στην παραγωγή παγωτού σε ολόκληρη την ΕΕ εκτοπίζοντας και πάλι την Ιταλία.

Το 2019, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, παράχθηκε περισσότερο παγωτό στη Γερμανία από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρωπαίκής Ένωσης. Η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ Eurostat ανακοίνωσε σήμερα ότι παρήχθησαν στην Γεραμνία συνολικά 635 εκατομμύρια λίτρα. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής παραγωγής της ΕΕ. Στη δεύτερη θέση είναι το παραδοσιακό έθνος παραγωγής παγωτού, η Ιταλία, με 554 εκατομμύρια λίτρα.

Στη Γερμανία, η παραγωγή παγωτού αυξήθηκε σημαντικά το 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία. Τον προηγούμενο χρόνο, παρήχθησαν συνολικά 494 εκατομμύρια λίτρα. Σε ολόκληρη την ΕΕ, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 6% συγκριτικά με πέρυσι κα ανήλθε στα τρία δισεκατομμύρια λίτρα.

222.000 τόνοι παγωτού αξίας 723 εκατομμυρίων ευρώ εξήχθησαν σε χώρες εκτός ΕΕ. Αντιθέτως, εισήχθησαν 82.000 τόνοι παγωτού.