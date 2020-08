Οικονομία

534 ευρώ: πιστώνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού

Ποιους εργαζομενους αφορά και για ποιους μήνες. Πληρώνονται και οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, θα γίνει σήμερα η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 56.458 δικαιούχους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Με την υπουργική απόφαση (επισυνάπτεται), εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 23.806.372 ευρώ, που αφορά:

Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων, για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου και Ιουλίου, ύψους 21.861.810 ευρώ, στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 46.629. Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά το μήνα Ιούνιο, για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 1.750.434 ευρώ, στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 8.463. Σε εργαζόμενους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το χρονικό διάστημα 15/6/2020-30/6/2020 για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 194.128,46 ευρώ, στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 1.366.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη νέα πληρωμή, που θα γίνει αύριο, το συνολικό ποσό, που έχει καταβληθεί για τη στήριξη των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, καθώς και των επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί από την πανδημία, ανέρχεται σε 1.569.589.168 ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, αλλά και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών.