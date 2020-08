Κοινωνία

Στη “φάκα” των Αρχών σπείρα “ποντικών”

Η συμμορία είχε «γδύσει» σπίτια στην Αττική. Πώς δρούσε η σπείρα.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές από οικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Συνελήφθησαν, από την 19-8-2020 έως 20-8-2020 στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, πέντε Έλληνες (ηλικίας 40, 41, 25, 20 και 16 ετών) μέλη της συμμορίας για διακεκριμένες κλοπές. Επιπλέον, ο 25χρονος συνελήφθη και για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ακόμη, σχηματίστηκε δικογραφία για την ίδια υπόθεση σε βάρος τριών Ελλήνων (δύο άνδρες ηλικίας 19 και 35 ετών και μία γυναίκα 22 ετών), οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η συμμορία είχε συσταθεί τουλάχιστον από έτους και διέπραττε κλοπές από οικίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, χρησιμοποιώντας δύο οχήματα ιδιοκτησίας δύο μελών της.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, η συμμορία δρούσε σε κάθε περίπτωση με διαφορετική και εναλλασσόμενη σύνθεση τόσο κατά την προετοιμασία, όσο και κατά την διάπραξη της κλοπής.

Ειδικότερα, τα μέλη της υποομάδας (3 ή 4 κάθε φορά) που τελούσε την εκάστοτε κλοπή ήταν επιφορτισμένα με διαφορετικούς ρόλους, κάνοντας χρήση ενός εκ των δύο επιχειρησιακών οχημάτων. Μετά την ολοκλήρωση της κλοπής διέφευγαν στην περιοχή του Ασπροπύργου, που αποτελούσε και την έδρα της συμμορίας.

Από την μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία με κατηγορούμενο τον ανωτέρω 25χρονο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.