Πέθανε η Γιαννούλα Κακογιάννη – Wakefield

Ήταν αδελφή και «φύλακας – άγγελος» του Μιχάλη Κακογιάννη, ενώ υπήρξε και πρόεδρος του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης».

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 97 ετών, η Γιαννούλα Κακογιάννη – Wakefield, αδελφή και «φύλακας – άγγελος» του Μιχάλη Κακογιάννη. Η Γιαννούλα Κακογιάννη – Wakefield υπήρξε πρόεδρος του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη.

Στο συλλυπητήριο μήνυμα της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει: «Σήμερα αποχαιρετούμε μια εξαιρετική προσωπικότητα, μια φίλη πάνω από όλα».

«Η Γιαννούλα Κακογιάννη – Wakefield υπήρξε πάντα ο φύλακας - άγγελος του αδελφού της Μιχάλη Κακογιάννη, χαράσσοντας ταυτόχρονα τη δική της, προσωπική πορεία στον χώρο της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Μαζί δημιούργησαν τις ταινίες που έβαλαν την Κύπρο και την Ελλάδα δυναμικά στον χάρτη της παγκόσμιας κινηματογραφικής δημιουργίας. Αγάπησε τις δύο πατρίδες της, την Κύπρο και την Ελλάδα και μέσα από την τελευταία παρακαταθήκη του Μιχάλη Κακογιάννη, το Ίδρυμά του, του οποίου υπήρξε Πρόεδρος από το 2011, εργάστηκε για την προβολή και την προώθηση των νέων Κυπρίων και Ελλήνων δημιουργών», συνεχίζει στο μήνυμα της η υπουργός Πολιτισμού και καταλήγει εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της θανούσης.